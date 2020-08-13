10 августа в редакцию "МГ" обратились жильцы дома №4 по улице Камбар батыра в Зачаганске. Они жалуются на постоянное отключение горячей и холодной воды. С их слов, каждое отключение водоснабжения им объясняют аварией. Однако сейчас жители недоумевают, почему горячей воды нет три недели, так как раньше все неполадки устраняли в течение двух-трех дней. Жительница этого дома Эльвира говорит, что дом сдали в эксплуатацию в начале 2015 года. Тут проживают и те, кто приобрел квартиры через банк, а также те, кто получил жилплощадь как арендное жилье. С момента заселения у них постоянная проблема с подачей горячей и холодной воды. - Да у нас нет нормальной питьевой воды, она ржавая. Часто не бывает горячей воды. Однако за подогрев с нас деньги берут, за что мы платим нам не понятно. Деньги на ветер, мы ведь их тоже дома не печатаем, а зарабатываем. А последние три недели и вовсе нет горячей воды. Отключение водоснабжения объясняют постоянными авариями или подключением сетей к строящимся домам, - рассказала женщина. Еще одна жительница дома по имени Агерке рассказала, что у нее семеро детей. - Вы только представьте, сколько я должна ходить с кастрюлями и ведрами, чтобы подогреть воду на газовой плите и искупать всех детей. Сами поймите, жара на улице, пыль. Нам очень тяжело, - делится женщина. Кроме того, жильцы отмечают, что на местах, где случаются аварии, перекопанную дорогу не приводят в должный вид. - Вот посмотрите, прямо у нашего дома перерыли неизвестно когда, но никто теперь не делает ее (дорогу - прим. автора), сплошные дыры и ямы в асфальте, - возмущается Эльвира. Директор ТОО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин отметил, что тепловые сети находятся на балансе города, но горячую воду с 11 августа они подали в этот дом. - Но вопрос временно решен, мы просто помогли людям, чтобы они не сидели без воды, - заявил он. Руководитель отдела строительства города Уральск Арман Уксукбаев пояснил, что они не балансосодержатели тепловых сетей, они могут в этой ситуации выступать только как застройщики. - Транспортировка тепловой энергии и горячей воды у нас занимается ЖТЭ. Да, действительно, в одном месте возле дома №4 по ул. Камбар бытыра образуется постоянный свищ и требуется перекладка труб. Сейчас уже проект по данному вопросу готов и проходит экспертизу. Мы с ЖТЭ договорились, чтобы они временно подали воду по другой схеме, а когда проект выйдет из экспертизы, заявим о финансировании по замене этого участка труб, - рассказал Арман Уксукбаев. 12 августа журналисты "МГ" связались с жильцами дома, те рассказали, что воду дали, но только она не горячая.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.