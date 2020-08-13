В наш дом пришла беда, она коснулась жизни самого дорогого мне человека, ради которого я живу и тружусь и делаю все. Очень страшно говорить ребёнку, что нет денег... И не на конфету, а на его лечение, Я совсем бессильна. Бессильна избавить от страданий, мучений свое солнышко, и остается только одно - идти за помощью к людям. Нам очень нужна помощь, и я прошу всех, помогите нам и не проходите мимо. На сегодняшний день мне удалось собрать 206 тысяч тенге, теперь осталось 494 тысячи тенге. Я понимаю, что самостоятельно я эти деньги не соберу, мы с сыном очень нуждаемся в вас, - говорит Мейрамгуль Карабалина.

Про Аскара Мурата редакция "МГ" уже писала в предыдущих материалах. Мальчик родился 8-месячным и с самого начала жизни очень часто болел. Но о страшном диагнозе ДЦП мама Аскара Мейрамгуль Карабалина даже не думала. В годовалом возрасте врачи города Нур-Султан поставили диагноз не только ДЦП, но и задержку психоречевого развития и кисту головного мозга. – С тех пор мы с сыном объездили много клиник и реацентров. Но самое эффективное лечение нам смогли подобрать в Алматы, куда два раза в год приезжают врачи из Сербии. Мы уже прошли три курса реабилитации, после которых у сына стали наблюдаться явные улучшения. Последний курс мы прошли в феврале. Сейчас Аскар намного лучше себя чувствует, может встать на четвереньки, хорошо держит равновесие, может залезть на стул, научился сам есть и пить, лучше контролирует движение конечностей. Врачи тоже отмечают положительную динамику, - говорит Мейрамгуль. Следующий курс Аскару назначен на ноябрь этого года. До этого времени Мейрамгуль должна собрать 700 тысяч тенге. Она воспитывает ребенка одна, отец мальчика ушел из семьи и материально не поддерживает.