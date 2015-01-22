19 человек, из которых 18 детей, попали в больницу в результате отравления неизвестным веществом, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz - Сегодня в 14 часов 18 минут в ЧС поступило сообщение от гражданки КАРАБАЛИНОЙ о том, что в пригородном поселке Жумыскер, в средней школе имени Тайманова, 18 учеников и женщина, работающая в гардеробе, почувствовали себя плохо из-за неизвестного вещества, - сообщили в областном ДЧС На месте работают все экстренные службы. 18 детей и одна взрослая женщина были госпитализировали в больницу с диагнозом «острое ингаляционное отравление». Состояние пострадавших средней тяжести Мама одной из пострадавших рассказала следующее. - Моя дочь утром пошла в школу. В обед мне позвонила одна девочка и сообщила о том, что дочку забрали в больницу на  скорой помощи, - говорит Татьяна ЮСУПОВА. - На вопрос что случились, мне ответили, что она отравилась газом. Потом сразу же я пошла в школу. Учителя подтвердили, что мою дочь Диану забрали в больницу. В детской областной больнице мне сказали, что состояние дочери  удовлетворительное. Заместитель прокурора города Атырау Владимир МАЛАХОВ сказал, что по инциденту  школе имени Тайманова были приглашены все заинтересованные службы, в том числе специалисты "КазТрансГаз Аймак" со специальным  оборудование проверить наличие газа в школе, потому что подозрение изначально было, что  дети отравились газом. - Я лично заходил в школу, запаха газа нет, - рассказал Владимир МАЛАХОВ. - Само событие  произошло в фойе школы, пострадало порядка 18 детей, медики работают, определяют их состояние. Отрабатываются все версии, в том числе  и версия  детской шалости, потому что есть вероятность, что кто-то из детей распылил газ в фойе. Пострадали девятиклассники, все версии мы прорабатываем. Айымгуль МАХАТКЫЗЫ