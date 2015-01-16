Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В департаменте по ЧС Атырауской области проведен инструктаж на тему безопасности при крещенских купаниях. - На совещании обратили особое внимание на вопросы безопасности граждан на водоёмах, а также на то, что необходимость учитывать толщину льда. Лед из-за отсутствия сильных морозов тонок и непрочен. Поэтому необходимо строгое соблюдение правил безопасности. Купаться только в специально оборудованных местах, избегать большого скопления людей на льду, - рассказали в областной водно-спасательной службе. По Атырауской области подготовлено 9 прорубей, из них три в Атырау. В обеспечении безопасности на льду будут задействованы 38 спасателей и 6 единиц автотехники.