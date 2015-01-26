Иллюстративное фото с сайта stroy-still.ru Иллюстративное фото с сайта stroy-still.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Трагедия произошла 25 января днем в сауне по улице Тайманова. Как сказали в пресс-службе ДВД, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка.