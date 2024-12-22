В Атырау 62 супружеские пары подали на развод, затем помирились

В информационно-правовом консультационном центре в Атырау с начала года помощь получили около двух тысяч человек. Из них 510 у психологов по семейным вопросам, в итоге примирили 62 супружеские пары.

В информационно-правовом консультационном центре в Атырау с начала года помощь получили около двух тысяч человек. Из них 510 у психологов по семейным вопросам, в итоге примирили 62 супружеские пары.

Об этом рассказали за круглым столом. Руководитель областного управления внутренней политики Гульнур Суеуова положительно оценила работу центра и обсудила его перспективы. Следует отметить, что данный центр работает с мая по государственному социальному заказу управления внутренней политики в рамках проекта «Шаңырақ-2008».