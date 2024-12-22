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Социум

В Атырау 62 супружеские пары подали на развод, затем помирились

В информационно-правовом консультационном центре в Атырау с начала года помощь получили около двух тысяч человек. Из них 510 у психологов по семейным вопросам, в итоге примирили 62 супружеские пары.
Кристина Кобина
В Атырау 62 супружеские пары подали на развод, затем помирились

В информационно-правовом консультационном центре в Атырау с начала года помощь получили около двух тысяч человек. Из них 510 у психологов по семейным вопросам, в итоге примирили 62 супружеские пары.

Об этом рассказали за круглым столом. Руководитель областного управления внутренней политики Гульнур Суеуова положительно оценила работу центра и обсудила его перспективы. Следует отметить, что данный центр работает с мая по государственному социальному заказу управления внутренней политики в рамках проекта «Шаңырақ-2008».

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— В центре работают два юриста, два психолога и медиатор. В дни открытых дверей в крупных торговых центрах 68 человек получили бесплатные консультации. Срок реализации проекта — три года. Он действует год, но уже заметна практическая польза. К примеру, некоторые граждане из социально уязвимых слоев населения обращались в суд, где смогли бесплатно получить юридическую помощь, — рассказала руководитель общественного объединения «Шаңырақ-2008» Жанар Ильясова.

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