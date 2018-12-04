_B2KeQ4Y9RY ОПМ управления по борьбе с организованной преступностью проводились повсеместно на территории всей области. - В частности, выявлено, что 22 ноября администратор сауны пригласила знакомую гражданку Республики Узбекистан для «оказания услуги» клиенту. Подозреваемая задержана в момент получения от девушки легкого поведения наличных денег в сумме 3000 тенге, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Кроме того, в гостинице по ул.Темирханова сводничеством занимался мужчина-охранник. Для оказания интимных услуг постояльцу в гостиницу прибыла гражданка Узбекистана. При выходе охранник потребовал у девушки положенные ему 3000 тенге. Подозреваемый был пойман с поличным. - По данным фактам ведется досудебное расследование по ст. 309 ч. 1 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", - уточнили в пресс-службе. В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками полиции также охвачены определенные участки в областном центре, очаги трудовых мигрантов. Были проведены разъяснительные беседы по защите прав человека, заслушаны жалобы. - Во время одной из таких бесед 18-летняя уроженка Шымкента обратилась за помощью к полиции. По ее словам, жительница Атырау, применяя физическую силу, принуждала ее к занятию проституцией. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 308 ч. 1 УК РК "Вовлечение в занятие проституцией", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. - Иная информация не подлежит разглашению согласно 201 ст. УПК РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Иллюстративное фото из архива "МГ" Ерлан ОМАРОВ