Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник административной полиции управления полиции г. Уральска Тимур Майранов рассказал, что оперативно-профилактическое мероприятие было решено провести в связи с участившимися ДТП с участием общественного транспорта. - За два дня проведения ОПМ сотрудниками управления полиции выявлено 35 административных правонарушений со стороны водителей автобусов. Так, за непристегнутый ремень к ответственности привлечены 9 водителей автобусов, за превышение скорости - 8 водителей автобусов, за незаконное переоборудование транспортного средства - 2 водителя, - рассказал Тимур Майранов. По его словам, сотрудники полиции проверяют водителей автобусов на линии, а также на конечных остановках.