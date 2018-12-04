Фото из архива "МГ" В Актюбинской области Марат Тогжанов сменил замакима Ербола Нургалиева, который курировал социальную сферу и вопросы внутренней политики. В декабре 2015 года 40-летний Ербол Нургалиев возглавил в Актюбинском облакимате управление внутренней политики, до этого он занимал такую же должность в ВКО. Недавно Ербол Нургалиев был назначен в администрацию президента. Марат Тогжанов 1965 года рождения, у него более 25 лет стажа управленческой работы. В 2007-2008 годах Марат Тогжанов занимал должность заместителя акима Уральска. С 2008 по 2010 годы он работал акимом Чингирлауского района, в 2010-2012 годах возглавлял областное управление образования, и в 2012-2013 годах был главой областного управления внутренней политики. С 2013 года Марат Тогжанов занимал пост руководителя аппарата акима ЗКО, с апреля 2016 года был заместителем акима области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.