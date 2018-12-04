Еще в 2017 году МВД Казахстана запустило "Проектный офис". Для организации полицейской работы привлекались специалисты структурных подразделений, правозащитники и международные эксперты. Основным направлением работы фронт-офиса станет клиентоориентированность в работе дежурных частей органов внутренних дел. Ведь выяснилось, что менее трети посетителей обращаются с заявлениями о правонарушениях. Большинство граждан нуждаются в консультациях. Для большей открытости в новом фронт-офисе прозрачные стены. - Данное помещение оборудовано функцией видео- и аудиозаписи. Наша главная цель – открытость и прозрачность работы. Ежедневно в управление полиции обращаются порядка 100 человек. Это вопросы лицензионно-разрешительной системы, отдела документального обеспечения, административной практики, расследования уголовных дел, дознания. Работа фронт-офиса сократит время обслуживания посетителей, - сообщил первый заместитель начальника Управления полиции г. Уральска Нурлан Бисенов. Отметим, что новые фронт-офисы уже начали свою работу в других городах Казахстана. И хорошо себя зарекомендовали. - На месте граждане смогут получить нужные консультации, а не ждать подолгу дознавателя или следователя, которые могут находиться в это время на выезде. Офис находится на первом этаже и зайти туда можно без проблем, - отметила старший инспектор отдела МПС УП г. Уральска Динара Абдулкаликова. Также проектом предусмотрено улучшить эффективность работы сотрудников полиции и определить возможности экономии затрат для последующего повышения их заработной платы. Ранее, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов поручил руководителям ДВД регионов до 1 января 2019 года открыть во всех РУВД фронт-офисы по приему граждан. По его данным, только 30% людей приходят в райотделы полиции для того, чтобы сообщить о преступлении или о каком-то правонарушении. Все остальные заходят для того, чтобы получить ту или иную информацию. Поэтому здесь первый проект запустили – это создание фронт-офисов, то есть мы сейчас во всех райотделах и ДВД организовываем приемные для граждан со всеми удобствами, местами для ожидания. Там будет дежурный офицер, который будет встречать людей, спрашивать цель визита и связывать его со следователем, оперуполномоченным, или если он хочет сообщить о преступлении, провести его в дежурный отдел», - пояснил глава МВД.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.