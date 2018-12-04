Инцидент произошел 29 ноября в половине девятого вечера. - Во время несения патрульно-постовой службы войсковой наряд в составе троих служащих Национальной гвардии РК услышали во дворе дома крики о помощи и шум борьбы. Подбежав к месту, откуда доносился крик, наряд увидел трех молодых парней, окруживших молодую девушку, которая вся в слезах пыталась отбиться и убежать от обидчиков, - рассказали в пресс-службе регионального командования. Не теряя времени, начальник патруля рядовой Болат Абылкасым доложил о происходящем дежурному по войсковым нарядам, те немедленно выдвинулись к месту происшествия. При задержании нарушителей один из парней набросился с ножом на патрульного. Тот, используя приемы рукопашного боя, обезоружил дебошира. Вскоре все трое злоумышленников были задержаны. По словам девушки, грабители, угрожая ножом, забрали кошелек с деньгами, которые она накануне вечером сняла с банкомата. - Во время досмотра во внутреннем кармане одного из парней было обнаружено 225 тысяч тенге, которые он забрал у девушки. Для дальнейшего разбирательства злоумышленники были доставлены в УВД Атырау. За отличное несение службы по охране общественного порядка и безопасности, умелые и решительные действия, проявленные при задержании грабителей, войсковой наряд поощрен, - уточнили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.