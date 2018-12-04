Для лечения в России 6-летней Даяны Бауржан семье не хватает 179 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено Ульяной Махметовой Как рассказала мама девочки Ульяна Махметова, в клинике "Потенциал" города Оренбург они должны быть уже после новогодних праздников. – Реабилитация для нашей дочери стоит 539 тысяч тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать 359 тысяч. Это огромная помощь для нас. Чтобы полностью закрыть сбор, нам не хватает еще 179 тысяч тенге. Просим добрые сердца помочь нам. Пожалуйста, поддержите нас. Даяна очень нуждается в помощи. Одним нам не справиться. Для нас важна любая помощь. Подарите нам шанс на выздоровление. Мы не хотим, чтобы на нашей девочке "ставили крест", - говорит Ульяна Махметова. Напомним, Даяна Бауржан страдает ДЦП. У девочки задержка психико-речевого моторного развития. Даяна не может долго ходить, не умеет разговаривать и самостоятельно есть. По словам мамы, Даяна прошла несколько реабилитационных курсов в клинике Оренбурга, после которых у девочки наблюдаются значительные улучшения. Теперь, по многочисленным рекомендациям, семья решила вести Даяну в физкультурно-оздоровительный центр "Потенциал" в Оренбург, где обещают еще более заметные улучшения. Однако собрать необходимую сумму самостоятельно семья просто не в силах. Реабилитация в клинике "Потенциал" стоит 539 тысяч тенге. Все, кто желает помочь Даяне может перевести средства на следующие реквизиты: Kaspi Gold : 5169 4931 7189 1313 HALYK BANK : KZ316010002005869364 QIWI кошелек: 87770612514 Карта Российского Сбербанка по номеру телефона: 8 967 133 95 19 Вы также можете позвонить по телефону 8 777 061 25 14 Ульяне МАХМЕТОВОЙ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.