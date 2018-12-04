Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Как рассказали очевидцы, автомашина марки "Ларгус" двигалась по улице Сарайшык в сторону проспекта Достык, и на пешеходном переходе водитель сбил женщину, после чего столкнулся с автомашиной "Ауди", которая ехала в противоположенную сторону. – Мы все вместе переходили дорогу. Машина ехала с большой скоростью. Не успела остановиться. Пешеходный переход здесь установили недавно. Аварии бывают очень часто. Меня самого в прошлом году сбили на этом месте. У меня был перелом рук и ног. Насмерть четверых сбили и тоже на этом месте. Мы ходили в акимат, просили установить "лежачий полицейский". Эта женщина моя соседка. Шла на поминальный обед в дом на противоположной стороне улицы, - рассказал очевидец аварии Айболат Сальменов. В пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт скорой медицинской помощи поступил в 12.01. - Пострадала женщина 1966 года рождения. По предварительным данным, у нее диагностирован закрытый перелом двух ребер, ушиб грудной клетки. Она доставлена в областную многопрофильную больницу, - рассказали в пресс-службе облздрава. Другие подробности ДТП выясняются.