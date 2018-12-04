Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, 55 человек, которые поскользнулись на льду, обратились в травмпункт. - Они получили различные ушибы и переломы конечностей. Серьезных травм не было. Всем им была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Кроме того, два человека обратились с обморожениями, - рассказала пресс-секретарь облздрава Айнагуль Сакпусунова. Между тем директор ТОО "Жайык Таза Сервис" Асылбек Сакказов рассказал, что рабочие их предприятия трудятся в две смены. - За три дня из Уральска было вывезено 13 630 кубометров снега. В две смены трудятся 290 человек и работает 97 единиц техники. Также рабочие посыпают обледеневшие тротуары песко-соляной смесью в первую очередь возле соцобъектов, а также по проспектам Евразия и Достык. Смесью посыпаются не только тротуары, но и накатанные места возле пешеходных переходов, светофоров, а также возле остановочных павильонов. Причем для посыпки мест возле остановок используется "жирная смесь", которая разводится в пропорции 1 к 6, вместо 1 к 10, - пояснил Асылбек Сакказов. - После того как наледь начинает таять ее сметает техника. По словам Асылбека Гумарова, всего на территории города, куда входит Зачаганск, ПДП, Деркул, Круглоозерное и Серебряково, было насыпано 3,1 тысячи тонн песко-соляной смеси. - Также хочу отметить, что мы полностью вывезли весь снег с самых оживленных улиц города - пр. Евразия, Достык, ул. Сарайшык и так далее. Cейчас рабочие вывозят снег со второго рабочего поселка, 4 и 6 микрорайонов, - заявил Асылбек Сакказов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.