Факт гибели рыбы в одном из каналов зарегистрирован в ЕРДР, материалы дела направлены в ДВД Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"  со ссылкой на пресс-службу комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.  - Инспекторы территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира выехали на место гибели рыб. На месте установлена гибель молоди частиковых рыб общим весом 1 154 кг. По визуальным осмотрам присутствуют следы механического повреждения. Оповещены все заинтересованные государственные органы. Отобраны пробы снулой рыбы для лабораторных исследований. Собранные тушки мертвых рыб сданы в хранение в ТОО «Надежда-1» до выяснения причины гибели, - рассказал заместитель начальника Атырауской областной территориальной инспекции Арман Мулдашев. Отметим, что на сегодняшний день новые случаи замора рыб не зафиксированы. Ведется постоянный мониторинг за состоянием среды обитания рыб на водоемах в Атырауской области. Факт массовй гибели рыбы зарегистрирован в ЕРДР, материалы дела направлены в ДВД Атырауской области. - Расчет ущерба рыбным ресурсам составил 1,1 млн тенге, - уточнили в пресс-службе комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК. Напомним, сообщение о том, что на канале "теплый", где расположены насосные станции АО «Атырауская теплоэлектроцентраль», произошла массовая гибель частика, в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира поступила 2 декабря в 18.00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ