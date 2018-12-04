Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в этом году новая новогодняя елка для установки на площади Абая приобретаться не будет. - Главная елка высотой 24 метра будет установлена на площади Первого Президента. Также новогодние елки будут установлены на площади Абая, в городском парке культуры и отдыха, на набережной реки Урал, в скверах "Лепесток", СОШ №20, п. Деркул. Будут оформлены площадь Первого Президента, аллея по ул. Д. Нурпеисовой, площади М. Маметовой и С. Датова, скверы города. В этом году на новогодние мероприятия выделено 10,4 млн тенге, - сообщили в пресс-службе акима Уральска на запрос редакции. Как отметили в акимате, на новогоднее оформление отделу культуры выделено 4 млн тенге. В эту сумму входит установка елок, оформление мест проведения праздничных мероприятий и другое. Новогодние праздничные мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры города. Благотворительные елки акима города Уральска для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей продут 19-20 декабря в ДК Молодежи. - 31 декабря на площади Первого Президента состоится большое новогоднее праздничное представление и фейерверк, а также концертная новогодняя программа для гостей и жителей города пройдет на площади Абая, - рассказали в пресс-службе акима города. - На президентскую елку в этом году отправятся 12 девочек и 12 мальчиков из Уральска. Зажжение новогодней елки в Уральске запланировано на 21 декабря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.