С 21 по 31 декабря диско-бар «Nebar» приглашает жителей и гостей Уральска на новогодние вечера. В праздничной программе яркие выступления казахстанских и российских артистов, а также много интересного и непредсказуемого. «Nebar» является одним из ярких и известных диско-баров Уральска, привлекая посетителей своим уютным интерьером в европейском стиле и приятным обслуживанием персонала, он стал излюбленным местом отдыха и развлечений для горожан. В будние дни за бизнес ланчем здесь можно обсудить деловые соглашения или отметить удачную сделку в комфортной обстановке. Также в этом заведении можно отметить детские праздники. А вечером в кругу друзей и родных посетители могут отпраздновать важные семейные события: дни рождения, юбилеи, успехи в работе, девичники, мальчишники и многое другое. Для именинников действует скидка 20%. Диско-бар славится своими тематическими вечеринками и объемным залом вместимостью до 200 человек. А если вам хочется спеть самому, здесь бесплатно предоставляется караоке. В канун новогодних праздников «Nebar» приготовил множество волшебных сюрпризов для своих гостей. Вас ожидает грандиозная праздничная шоу-программа с интересными конкурсами и приятными призами и подарками. На праздничный ужин в новогоднем меню вы можете заказать изысканные блюда и десерты европейской кухни, а карта напитков и коктейлей удивит вас своим разнообразием. Развлекать и веселить вас будут неподражаемый ведущий Василий Мальченко с командой блистательных артистов, а энергичные диджеи стопроцентно обеспечат вам улетную дискотеку под самые популярные мировые хиты. И, конечно же, возле новогодней елочки вы встретитесь с главными героями Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой. Себя любимых в праздничных и карнавальных нарядах и с позитивным настроением вы сможете запечатлеть на память там, где только пожелает ваша душа: около елки, за столом в кругу дружной компании, на танцполе или в специально оформленной новогодней зоне. - Приходите к нам отмечать Новый год - вы получите самые яркие и незабываемые впечатления и позитивное настроение на весь будущий год. С нами вы отпразднуете любимый праздник в лучших традициях, – пригласила директор диско-бара «Nebar» Яна Ларионова. Стоимость входа и депозита на новогодние вечеринки - 9000 тг. Справки по телефону: 8 (747) 890-72-24. Наш адрес: ТРЦ Asia Mall, 3 этаж. Instagram: @nebar_uralsk Новости Компаний.