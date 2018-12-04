Справки по телефону: 8 (7112) 21 23 52, 21 02 36 Или написать в Whatsapp +7 701 226 79 17 Наш адрес: пр-т Абулхаир-хана, 6/4, ТД «Мир стекла»

Чтобы добиться комфортного климата в своей квартире, очень важно обратить внимание на оконные конструкции, особенно на стеклопакеты, различающиеся по типу и функциям. В зависимости от климата в комнате (солнечная или теневая) производители окон советуют устанавливать соответствующие по типу или мультифункциональные стеклопакеты.Сквозняки, потери тепла за счет охлаждения стекол и прочие «оконные» утечки могут свести на нет даже идеально налаженную систему обогрева. Да и отопление при таком раскладе по счетам выходит в кругленькую сумму. Чтобы не страдать от неоправданных затрат, специалисты производства окон рекомендуют устанавливать окна с энергосберегающими стеклопакетами, позволяющими снизить затраты отопления на 20-30%. Такие стеклопакеты значительно поддерживают комфортную температуру. В отличие от типовых рамочных конструкций энергосберегающая система стеклопакетов включает камеру, в которой между стеклами воздушная подушка заполнена аргоном, а листы стекла покрыты ионами серебра. Аргон служит для удержания тепла, ионы серебра отражают тепловую энергию от стекла обратно в помещение. Энергосберегающие стеклопакеты лучше установить на теневой или ветреной стороне дома, где идет большая потеря тепла. Обычно при наших климатических условиях достаточно установить одно- или двухкамерные стеклопакеты.Если же комната находится на солнечной стороне, и в ней постоянно жарко, особенно летом, сюда лучше установить окно с солнцезащитным стеклопакетом, который позволяет снизить нагрев помещения от ультрафиолета до 50%. Такие же окна актуальны для кухни. Солнцезащитные пакеты аналогично сэкономят ваш бюджет по затратам на электроэнергию. Благодаря снижению проникновения солнечных лучей получится снизить нагрузку на кондиционер.По назначению стеклопакеты также подразделяются на шумоизоляционные (с различной глубиной камер для гашения шума, проникающего с улицы), ударопрочные (стекла укреплены пленкой, препятствующей разрушению стеклопакета при механическом воздействии) и мультифункциональные (включающие в себя функции энергосберегающих и солнцезащитных стеклопакетов и соответственно дороже по стоимости). Как же определить хороший стеклопакет вам предложили или не очень? Очень просто. Помимо сертификата качественно произведенный стеклопакет имеет товарное клеймо – знак качества, за которое отвечает производитель изделия. Именно так, по специальному принту отличаются стеклопакеты от ТОО «Стекло Сервис» - известного уральского предприятия, занимающегося промышленной переработкой стекла, с которым сотрудничают компании по производству оконных конструкций не только в нашей области, но и за ее пределами.- Если вы заметили в своих пластиковых окнах существенные недостатки по стеклопакетам, не расстраивайтесь. Для этого необязательно менять целое окно. Достаточно поменять сам стеклопакет. Вы можете заказать их у нас. Выезд на замеры, а так же установку осуществляют наши специалисты, - рассказал специалист ТОО «Стекло Сервис» Аман Климов. – Это будет вполне рационально для вас и 1,5-2 раза сэкономит ваш бюджет. Причем, работа по переустановке стеклопакетов займет не очень много времени, например, поменять один стеклопакет займет всего 20-30 минут. Также хотим обратить ваше внимание, что изготовление стеклопакетов на нашем заводе осуществляется на автоматизированных линиях. Это снижает влияние «человеческого фактора» на качество продукции и обеспечивает вам гарантию на наш продукт на 10 лет.