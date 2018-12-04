Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, с 25 ноября по 10 декабря на территории области проводится республиканская акция "16 дней без насилия в отношении женщин". – Сотрудниками управления местной полицейской службы ДП ЗКО были розданы более 1200 памяток и развешаны 200 плакатов профилактического характера. Полицейские совместно с сотрудниками Уральского городского центра социальной реабилитации и адаптации женщин провели встречи на тему профилактики бытового насилия в городе Уральск, поселках Круглоозерное, Желаево и в Сырымском районе, проведены социальные опросы среди работников медицинских учреждений, организации и педагогических коллективов, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Кроме этого, в центре социальной реабилитации и адаптации женщин города Уральск был проведен день открытых дверей для женщин, которые пострадали от бытового насилия. Сотрудниками центра и полиции была проведена беседа, оказана правовая и юридическая консультация женщинам, пострадавшим от бытового насилия. Выяснилось, что за 11 месяцев этого года в центр обратились 218 женщин, а 28 женщин с детьми временно проживали в нем. Как отметили в пресс-службе ДП ЗКО, за 5 дней в акции приняли участие более 1400 человек, а участковые инспектора полиции проверили по месту жительства более 100 лиц, допускающих правонарушения в быту и состоящих на профилактических учётах, сотрудниками ювенальной полиции области проверено 74 неблагополучных семей. Стоит отметить, что к акции были привлечены студенты колледжей. 3 июля 2017 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон, согласно которому статьи 108 и 109 УК РК ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Побои") переместились из уголовного в административный кодекс. 13 июля 2017 года поправки вступили в законную силу. По данным ОЮЛ "Союз кризисных центров Казахстана" в нашей стране ежегодно от бытового насилия погибает около 400 женщин.