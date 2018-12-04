объемно-пространственные габариты квартиры;

компоновку комнат.

оклейка стен фресками и фотообоями;

установка точечных светильников;

одинаковая высота всех предметов мебели и т.д.

Решив сделать ремонт своими силами, вы получаете определенное поле для творчества. Вы сможете преобразить квартиру, ориентируясь не только на современные концепции оформления интерьера, но и на собственные вкусы и предпочтения. Прежде чем приступить к ремонтным работам, ознакомьтесь с несколькими правилами. Мои советы помогут сделать жилье комфортным и уютным, сэкономив на обращении в строительную компанию.При выборе планировки учитывайте:Перед рассмотрением подходящих вариантов попробуйте детально расписать свой режим в будничные и выходные дни. Это позволит определить функции всех зон в помещении, наметить их желаемые размеры и сформулировать требования к ним. Рассматривайте одновременно несколько идей планировки, чтобы провести сравнительный анализ и исключить все возможные неудобства.Вы можете использовать в качестве примеров фотографии с модных сайтов по дизайну интерьера. Однако помните, что на таких снимках нет многих важных элементов хозяйственной жизни. Не забывайте о сугубо утилитарных вещах: где будете сушить белье, хранить верхнюю одежду, прятать гладильную доску и пылесос.Выбирайте стиль интерьера, исходя из площади помещения, высоты потолков и ширины оконных проемов. Если вы являетесь владельцем малогабаритной квартиры, используйте дизайнерские приемы, позволяющие визуально увеличить пространство:Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам, поскольку в этом случае минимизируется риск приобретения низкопробной продукции. Тщательно изучайте упаковку, чтобы не нарваться на подделку. На упаковке оригинального товара обязательно указываются сведения о его производителе и номера сертификатов соответствия. Делайте покупки не на рынке, а в крупных гипермаркетах. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам-консультантам о характеристиках строительных материалов и особенностях их применения.Многие крупные производители строительных материалов имеют обучающие центры, в которых всем желающим не только объясняют, как правильно выполнять ремонтные работы, но и предоставляют возможность проверить свои умения на практике. Вам нужно лишь найти контакты фирмы на ее официальном сайте, связаться с одним из ее сотрудников и записаться на указанные курсы.