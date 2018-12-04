Исходя из экономических соображений, большинство людей делает ремонт самостоятельно. Посудите сами: при вызове специалистов к сумме, потраченной на материалы, придется добавить расходы на оплату услуг дизайнера и труда наемных работников. В итоге, затраты удваиваются, а качество не всегда оправдывает ожидания заказчика.
Решив сделать ремонт своими силами, вы получаете определенное поле для творчества. Вы сможете преобразить квартиру, ориентируясь не только на современные концепции оформления интерьера, но и на собственные вкусы и предпочтения.
Прежде чем приступить к ремонтным работам, ознакомьтесь с несколькими правилами. Мои советы помогут сделать жилье комфортным и уютным, сэкономив на обращении в строительную компанию.
Совет № 1. Выберите планировку помещения.
При выборе планировки учитывайте:
- объемно-пространственные габариты квартиры;
- компоновку комнат.
Перед рассмотрением подходящих вариантов попробуйте детально расписать свой режим в будничные и выходные дни. Это позволит определить функции всех зон в помещении, наметить их желаемые размеры и сформулировать требования к ним.
Рассматривайте одновременно несколько идей планировки, чтобы провести сравнительный анализ и исключить все возможные неудобства.
Совет № 2. Продумайте каждую мелочь.
Вы можете использовать в качестве примеров фотографии с модных сайтов по дизайну интерьера. Однако помните, что на таких снимках нет многих важных элементов хозяйственной жизни.
Не забывайте о сугубо утилитарных вещах: где будете сушить белье, хранить верхнюю одежду, прятать гладильную доску и пылесос.
Совет № 3. Определяя дизайн-концепцию, учитывайте размер квартиры.
Выбирайте стиль интерьера, исходя из площади помещения, высоты потолков и ширины оконных проемов. Если вы являетесь владельцем малогабаритной квартиры, используйте дизайнерские приемы, позволяющие визуально увеличить пространство:
Совет № 4. Покупайте только качественные строительные материалы.
- оклейка стен фресками и фотообоями;
- установка точечных светильников;
- одинаковая высота всех предметов мебели и т.д.
Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам, поскольку в этом случае минимизируется риск приобретения низкопробной продукции.
Тщательно изучайте упаковку, чтобы не нарваться на подделку. На упаковке оригинального товара обязательно указываются сведения о его производителе и номера сертификатов соответствия.
Делайте покупки не на рынке, а в крупных гипермаркетах. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам-консультантам о характеристиках строительных материалов и особенностях их применения.
Совет № 5. Перед началом чистовых работ обратитесь за консультацией к профессионалам.
Многие крупные производители строительных материалов имеют обучающие центры, в которых всем желающим не только объясняют, как правильно выполнять ремонтные работы, но и предоставляют возможность проверить свои умения на практике. Вам нужно лишь найти контакты фирмы на ее официальном сайте, связаться с одним из ее сотрудников и записаться на указанные курсы.