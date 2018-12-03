Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 4 декабря в Уральске ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит -5 градусов, ночью -10 градусов. 4 градуса мороза ожидается ночью в Атырау. Днем воздух прогреется до +2. В Актобе будет облачно. Днем ожидается -5 градусов, ночью -12 градусов. В Актау синоптики прогнозируют 9 градусов тепла днем, и 2 градуса тепла ночью.