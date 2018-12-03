Иллюстративное фото с сайта glas-gorod.ru В частности, при акимате г. Актобе создана рабочая группа по мониторингу колодцев под председательством заместителя акима города Ибраима Кузбаева. В ближайшее время совместно с сотрудниками полиции, ответственными заместителями акимов районов Астаны и Алматы, работниками коммунальных учреждений будут организованы рейды по пунктам, принимающим металл. - Также ведётся мониторинг на наличие открытых колодцев по ул. М.Шокай, Тауелсiздiк, Ораз Татеулы, Мәңгілік ел, Юго-Запад 2, пр-ту Санкибай батыра (от ул. Пожарского до пр. А. Молдагуловой), ул. Маресьева (от ул. Киселева до пр. А.Молдагуловой) Астанинского района, в Алматинском районе аналогичная работа проводится на ул. Емба, Зинченко, Гастелло, Кустанай, Нефтяников, Орынбор, Жиенбаева, Ташкент. Касательно случая падения 8-летней девочки в открытый колодец по улице М.Шокай в районе Батыс-2 установлено, что колодец принадлежит ТОО «Саулет Курылыс». В настоящее время на колодце установлена крышка. Фактом кражи крышки занимается полиция Саздинского отдела УВД города.