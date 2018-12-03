Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд удовлетворил иск жителя Уральска к акиму города о признании действий по отказу в безвозмездной передаче квартиры незаконным. - Решением комиссии от 2011 года истцу была выдана трехкомнатная квартира на праве безвозмездной частной собственности в качестве компенсации за утрату дома, снесенного после наводнения в 2011 году. Однако в июне 2018 года решением комиссии истцу отказано в приватизации квартиры. Вместе с тем, согласно ст.12 п.9 Закона РК «О жилищных отношениях», основанием для возникновения права собственности на жильё является предоставление жилища в качестве компенсации за его утрату, вследствие сноса из-за непригодности для проживания в результате стихийного бедствия. Учитывая наличие решения местного исполнительного органа о передаче истцу в безвозмездную собственность трехкомнатную квартиру, суд счёл незаконным решение комиссии об отказе в её приватизации. Также обязал ответчика устранить допущенное нарушение и восстановить нарушенные права и законные интересы истца. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе областного суда. Между тем, как сообщили в акимате г.Уральск, в период наводнения в апреле 2011 года жилой дом был разрушен на 100% и подлежал сносу. - Согласно решению комиссии от 2011 года, комиссией выдана трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г.Уральск, 5 мкр., 5 дом на праве безвозмездной частной собственности. Однако в связи с тем, что на тот момент он являлся гражданином другой страны и был только вид на жительство иностранного гражданина, в передачи жилья на безвозмездной частной собственности временно было отказано до получения гражданства. Решением суда № 2 г.Уральска от 4 сентября 2018 года восстановлены права истца в безвозмездной передаче квартиры в связи с получением гражданства Казахстана, - сообщили в акимате.