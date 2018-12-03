По данным горОО, часть навесного потолка обвалилась в раздевалке актового зала 30 ноября. В это время там находились 9 учеников, которые были оперативно выведены в безопасное место. Педагоги сразу проинформировали о случившемся родителей. Школьный медицинский работник осмотрела учащихся и согласно внутренним правилам вызвала бригаду скорой помощи. - Дети были доставлены в ОДКБ на профилактическое обследование. Убедившись в стабильности состояния здоровья детей, родители забрали мальчиков домой. Девочку, состоящую на учете по заболеванию, оставили в больнице под наблюдением врачей до утра. Отметим, что подобный случай в образовательных учреждениях г.Актобе произошёл впервые и является единичным. СШ №40 г.Актобе была сдана в эксплуатацию в феврале 2009 г., ежегодно здесь проводится косметический ремонт. Причину, спровоцировавшую падение навесного потолка, выясняет специальная комиссия, созданная акиматом г.Актобе. Данный вопрос находится на личном контроле акима г.Актобе, - отметили в городском отеделе образования г.Актобе.