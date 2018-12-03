1. Банановая кожура отлично поглащает свинец и медь, поэтому способна эффективно очищать воду. Просто подержи ее некоторое время в емкости с водой. 2. Это прекрасное удобрение для растений. Всего лишь дай настояться кожуре в обычной воде сутки и получишь средство, содержащее нужные для цветов микроэлементы и энергию. 3. Кожура отлично очистит столовое серебро, просто измельчи ее до состояния пасты и натри серебрянные приборы. 4. Кроме масел в банановой кожуре есть еще и воск, поэтому попробуй натереть ею свою обувь, а потом прочисть обычным способом. 5. Она способствует заживлению ран, ссадин, царапин, укусов, ожогов, так как несет в себе натуральные масла и ферменты. 6. А для девушки банановая кожура - необходимое косметическое средство. Она уменьшает шелушения, борется с угревой сыпью, да и в целом питает, увлажняет и омолаживает кожу. 7. Банановая кожура отбеливает зубы. В ней содержится масса минералов: калий, кальций, марганец и фосфор, которые действуют как отбеливатель. 8. Содержащийся в банановой кожуре калий ускоряет метаболизм, поэтому сжигает большое количество жиров и помогает в похудении. 9. Также ты должна знать, что банановая кожура способствует появлению белых кровяных телец, поэтому помогает в борьбе с таким заболеванием, как рак. 10. Банановая кожура - средство от бородавок, наноси кожицу на бородавку каждое утро и на ночь. 11. Она стимулирует выход занозы и дизенфицирует рану. 12. Регулярно накладывая кожуру на лоб, ты разгладишь морщины и уменьшишь поры на лице. 13. А еще банановая кожура помагает в лечении сердечно сосудистых заболеваний, атеросклероза и улучшает состав крови. 14. В банане и его кожуре содержатся гормоны счастья, поэтому он поднимает настроение и успокаивает нервную систему. 15. Банановая кожура избавляет от боли в суставах при артрите, артрозе, растяжении и ушибах. Наложив банановую шкурку на болезненную область, через 30 минут ты почуствуешь снижение боли. 16. Рекомендуется использование кожуры при головных болях, мигрени, простудных заболеваниях. Для облегчения состояния достаточно натереть виски мягкой стороной кожуры или наложить компресс из пюре. 17. Благодаря высокому содержанию клетчатки, кожура положительно влияет на пищеварительную систему, производит полезные бактерии в толстой кишке, регулирует обменные процессы, избавляет от запоров. 18. Ежедневный пятиминутный массаж кожи лица с использованием кожуры банана позволит избавиться от прыщей, предотвратит появление новых высыпаний. 19. Кожуру банана можно использовать вместо привычного огурца для ухода за кожей вокруг глаз. Наложи два кусочка кожуры на закрытые веки, чтобы устранить припухлость, темные круги, снять усталость после работы за компьютером, защитить глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей. 20. Чтобы вернуть работоспособность поврежденному диску натри его поверхность кожурой банана, а затем отполируйте тканью с использованием средства для очистки стекол. Я надеюсь что ты запомнил эти советы и больше никогда не станешь выкидывать банановую кожуру просто так, а найдешь ей полезное применение. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!