Подстраиваясь под примерные рамки, будет проще правильно подобрать дизайн, мебель, предметы интерьера.Здоровье ребенка, самое важное. Об этом задумываются при покупке продуктов, одежды, выборе детского сада, школы, и всего остального, что наполняет жизнь чада. Окружая малыша заботой, родители должны помнить о безопасности быта. Мебель из дерева или высококачественного нетоксичного пластика, легкая, не выделяет фенолов и бензолов. Обратите внимание на отсутствие острых углов, об которые малыш мог бы пораниться. Стеллажи и шкафы, прикрепленные к стенам, несъёмные полки не упадут и не придавят, даже если пытаться на них залезть. А попытается это сделать, каждый маленький человечек. Безопасные выключатели и розетки с заглушками, шторками или поворотным механизмом уберегут ребенка от удара током при попытке засунуть туда пальчики. При выборе отделочных стройматериалов изучите экологичность товаров, отдавая предпочтение натуральным. Бетон, штукатурка, лаки, краски, обои, ковролин, утеплители нередко содержат в составе токсичные, опасные для здоровья малыша вещества, способные выделятся на протяжении долгого времени. Текстиль тоже должен соответствовать нормам безопасности. Подойдут натуральные хлопчатобумажные или льняные ткани. Они приятны на ощупь и не вызывают аллергии.Создавая личное пространство для ребенка, хочется сделать его максимально уютным и удобным. Для малышей и деток дошкольного возраста отлично подойдет интерьер спокойных тонов. Такой выбор благоприятен для психики, не напрягает и не отвлекает. Школьникам и подросткам можно подобрать яркие акценты. Предпочтения детей достаточно быстро меняются, поэтому стены и мебель нейтрального цвета станут практичным решением. Текстиль можно выбрать вместе с ребенком, при возникновении новых увлечений его можно заменить. Покупая шкафы, стеллажи, учитывайте возраст и рост малыша. Ему будет гораздо комфортнее, если он сможет дотянуться сам. Размеры кровати, столов и стульев подбирайте по тому же принципу. Открытые стеллажи подойдут для хранения книг, игрушек, разместив их в плетёные корзины или пластиковые контейнеры.Правильное освещение в детской важно для здоровья глаз и психики ребенка. Иллюминация не должна быть локальной. Общее освещение комнаты, светильники над рабочей зоной, прикроватный ночник – необходимый минимум. Для гармоничной завершенности комнате необходимы детали. Добавьте интересные подушки, яркое кресло, необычные часы, коллекционные игрушки, любимые предметы ребенка, их он сам может подобрать, составят целостный дизайн, который принесет удовольствие каждый день.