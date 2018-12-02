В настоящее время на месте работают сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители пригородного жилого массива Перетаска обнаружили несколько десятков штук рыб частиковой породы, выброшенных на берег. По словам очевидцев, массовая гибель рыбы была зафиксирована ранним утром 2 декабря на "теплом" канале в районе реки "Перетаска". - На месте работают сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Специалисты департамента экологии взяли пробы воды, несколько штук рыбы мы отправим на экспертизу. После чего станет известно, отчего произошла гибель рыбы. В данный момент уполномоченные органы держат ситуацию под контролем, - рассказал заместитель Атырауской областной территориальной инспекции Арман Мулдашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК