Жители пригородного жилого массива Перетаска обнаружили несколько десятков штук рыб частиковой породы, выброшенных на берег. По словам очевидцев, массовая гибель рыбы была зафиксирована ранним утром 2 декабря на "теплом" канале в районе реки "Перетаска". - На месте работают сотрудники Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Специалисты департамента экологии взяли пробы воды, несколько штук рыбы мы отправим на экспертизу. После чего станет известно, отчего произошла гибель рыбы. В данный момент уполномоченные органы держат ситуацию под контролем, - рассказал заместитель Атырауской областной территориальной инспекции Арман Мулдашев. Камилла МАЛИК