По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег с дождем, днем -4, ночью снег, до 10 градусов мороза. В Атырау переменная облачность. Днем 3 градуса выше нуля, ночью -2. В Актобе днем 2 градуса ниже нуля, ночью столбик термометра опустится до -15. В Актау днем 5 градусов выше нуля, ночью дождь со снегом, 2 градуса тепла.