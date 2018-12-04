По словам врачей, при поступлении у парня была высокая температура, а тело покрылось пятнами. - Состояние тяжелое, стабильное. Все контактные будут обследованы на менингококковую инфекцию. Может, они являются носителями, - сообщила заместитель Актюбинской областной клинической инфекционной больницы Майра Нургалиева. В классе, где учился подросток, всего 23 учащихся. После случившегося весь класс закрыли на карантин, утверждает директор школы-лицея № 20 Багдат Урумбаева. - Мы в данный момент ждем предписание СЭС. Сам класс сейчас на карантине. Поэтому все учителя как контактные и дети были направлены для сдачи анализов, – прокомментировала директор школы-лицея № 20 г. Актобе Багдат Урумбаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.