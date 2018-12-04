Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы прокуратуры ЗКО, с 12 декабря 2017 года в Уральске работает центр правоохранительных услуг, созданный прокуратурой ЗКО. Центр оказывает квалифицированную правовую помощь населению. Стоит отметить, что за период работы центр посетили свыше 1,5 тысячи граждан, из которых 940 приняты лично прокурорами. Кроме этого, бесплатными услугами адвоката воспользовались 301 человек, к медиаторам обратились 97 жителей города, консультации юристов получили 68 человек, 30 человек обратились к судебным исполнителям. – На площадке ЦПУ с привлечением специалистов проведено 8 семинаров и тренингов для сотрудников правоохранительных органов. Практикуются различные акции. К примеру, в августе 2018 года организован «День открытых дверей», который посетили порядка 100 граждан. Их в основном интересовали вопросы нарушения земельного, жилищного законодательства, неисполнения судебных актов, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что работа центра нацелена на комплексное решение проблем населения по принципу «одного окна». Здесь граждане могут подать заявление в госорган и иск в суд через портал «E-gov», узнать о ходе рассмотрения ранее поданного обращения, записаться на личный прием к руководству прокуратуры области, получить квалифицированную юридическую помощь прокуроров и других специалистов. Прием граждан осуществляется с использованием системы электронной очереди. Центр расположен в здании «Smart Uralsk» в городе Уральск по улице Чагано-Набережная, 84 и работает с 09.00 до 18.30. В июле 2017 года в здании Генеральной прокуратуры открыли Центр правоохранительных услуг. Центр создан для удобства желающих обратиться в прокуратуру людей. Он разместился в здании Генеральной прокуратуры, где занимает тысячу квадратных метров и работает по принципу одного окна. Посетители, приехавшие из других регионов, смогут получить всю необходимую информацию о конкретных делах у операторов специального центра. Работа Центра правоохранительных услуг напоминает принцип работы Центров обслуживания населения. При входе посетители попадают на ресепшен, где могут проконсультироваться по эксплуатации центра. Далее граждане обращаются со своими проблемами к операторам, которые направляют их к прокурорам, адвокатам, медиаторам или другим специалистам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.