По данным санврачей Актюбинской области одиннадцатиклассник, попавший в больницу с менингитом, неделю занимался самолечением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Установлено, что подросток заболел 25 ноября. Отмечались признаки простуды – насморк, кашель, боли в горле. К сожалению, больной занимался самолечением, принимал жаропанижающие, - говорится в пресс-релизе департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области. Спустя семь дней после заболевания состояние ухудшилось, отмечают санврачи. И только после этого школьник обратился к медикам и был госпитализирован в инфекционную больницу. - После были обследованы 39 человек контактных в очаге инфекционного заболевания. Взяты материалы из носоглотки, результаты в работе. За всеми установлено медицинское наблюдение на время инкубационного периода. В целях недопущения дальнейшего распространения заболевания вынесено постановление о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, - отмечается в сообщении. Напомним, сегодня, 4 декабря, стало известно, что ученик 11 класса города Актобе попал в инфекционную больницу с менингитом. Он находится в тяжелом состоянии. Рената ГАРДИЕВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.