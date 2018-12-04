Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 5 декабря в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит -8 градусов, ночью -15. 2 градуса мороза ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. В Актобе будет ясная погода без осадков. Днем воздух прогреется до -7 градусов, ночью ожидается 12 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем температура воздуха сставит 6 градусов тепла, ночью +2.