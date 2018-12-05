Чаще всего к зонированию помещений прибегают владельцы однокомнатных квартир, которые желают обладать не только спальней, кухней и санузлом. Естественно, что разделение на зоны не способно «пристроить» еще одну комнату к жилищу, но такой прием поможет визуально «размножить» пространство. Проблема зонирования является актуальной как для больших, так и для компактных помещений. Нужно это для разрешения функциональных задач. Дизайнеры давно поняли, что одна комната с легкостью способна выполнять основные функции сразу нескольких пространств.Для осуществления разделения на зоны может использоваться мебель и разнообразные декорирующие детали, среди которых: - стеллажи, - перегородки (стационарные либо мобильные), - шкафы, - арки, - шторы, - ширмы, - двери-купе раздвижного типа.При разделении пространства на несколько секторов стоит руководствоваться следующими правилами: - зона отдыха должна располагаться в наиболее светлой части помещения, зона для сна – в темной области, - в небольших пространствах не применяются крупные перегородки. Нужно делать акцент только на визуальном разделении, - во время разделения помещения перегородкой, в каждом секторе должно оставаться окно. Далее более детально поговорим о методиках зонирования помещений.Если вы не желаете тратить большие суммы денег на преобразование пространства, то используйте стеллаж. Последний можно наполнить вазами, цветами, книгами и иными нужными предметами. Благодаря этому пространство не только будет выглядеть гармонично, но и необходимые вещи всегда будут под рукой. Конструкция может быть различных размеров. Можно сделать его в полную высоту комнаты. Сегодня актуальными являются стеллажи, дополненные дверными проемами.Гардины, шторы, тюль – наиболее простой метод разделения помещения. Могут применяться как легкие типы тканей, так и плотные вариации. Такой способ является актуальным для квартир-студий. Стоит понимать, что такое зонирование подходит далеко не для всех современных стилей интерьера. Текстиль используется в эклектике, эко-стиле, скандинавском исполнении жилища.Могут применяться металлические, деревянные, кованные, пластиковые перегородки. Исполнение таких конструкций может быть самым разнообразным. Современные мастера смогут создать такую перегородку, которая сама по себе будет уникальным элементом дизайна. Единственный минус использования в процессе зонирования перегородок – невозможность быстрой и беспроблемной смены интерьера в случае необходимости.Такие элементы часто используются при отделении кухни от зоны отдыха. Стоит понимать, что применение барной стойки будет нелепо, если вы захотите разделить пространство на гостиную и кабинет.К зонированию стоит подходить со всей ответственностью. Не нужно стремиться сделать из одной комнаты сразу столовую, прихожую, спальню, личный кабинет и приемную для гостей. Согласитесь, что странно будет смотреться пространство площадью 30 кв.м., разделенное на 5 зон.