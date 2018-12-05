Иллюстративое фото с сайта kapital.kz Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%, сообщает пресс-служба финрегулятора. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности также были оставлены без изменения – 10,25% и 8,25% соответственно. Официальная ставка рефинансирования осталась на уровне 9,25%. "В основе решения о сохранении базовой ставки лежали оценки Национального банка Казахстана по прогнозируемой динамике инфляции. По сравнению с предыдущим решением по базовой ставке они существенно не изменились", – отметил председатель Нацбанка Данияр Акишев. Он добавил, что в 2019 году годовая инфляция будет складываться внутри нового целевого коридора 4-6% ближе к его верхней границе с дальнейшим плавным понижением в последующем году. "Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учётом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4% к концу 2020 года", – подчеркнул глава Нацбанка. Данияр Акишев отметил, что по итогам октября и ноября годовая инфляция сложилась ближе к нижней границе целевого коридора – 5,3%, что является самым низким значением за последние три года. "Динамика инфляции была обусловлена снижением цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, на фоне роста внутреннего производства наблюдалось снижение цен на бензин. В результате полностью нивелировался негативный шок, который наблюдался осенью прошлого года на данных рынках. Динамика инфляции платных услуг оставалась умеренной на фоне введения временного снижения тарифа на регулируемые услуги", – прокомментировал Данияр Акишев. Текущий уровень базовой ставки остаётся нейтральным с точки зрения темпов экономического роста, не приводя к их ускорению или замедлению относительно долгосрочных потенциальных значений. "Проводимая процентная политика Национального банка Казахстана позволяет нивелировать давление внешних факторов на внутренний валютный рынок. Текущий уровень базовой ставки позволяет обеспечить эффективное формирование курса тенге и снизить его влияние на внутренние цены", – разъяснил глава финрегулятора. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 14 января 2019 года в 17:00 по времени Астаны. В конце ноября 2018 года Данияр Акишев отмечал, что инфляционный в экономике Казахстана остаётся высоким, сохраняются риски выхода инфляции за пределы коридора 2019 года.