-Нынешний тариф в 215 тенге был утвержден в июле этого года. А как мы уже говорили, расчеты, произведенные в конце 2017 года, составили 380 тенге на каждого жителя города. То есть при расчете были взяты данные по ценам за прошлый год. Все знают, какие ценовые изменения произошли за это время. К примеру, цена на дизельное топливо поднялась в полтора раза, так же как и некоторые тарифы за коммунальные услуги. Но, несмотря на все это, в наступающем новом году роста тарифа на вывоз ТБО не будет. Наоборот, в связи с поручением нашего Президента мы собираемся снизить тариф на 10 процентов. То есть с января 2019 года уральцы будут платить за вывоз мусора 190 тенге, что в два раза ниже расчетного показателя. Да, скорее всего, нас ожидает рост цен на некоторые виды услуг и товаров. Но наш тариф будет снижен. Такое решение было принято нами, руководствуясь специальным поручением Главы государства.-Да, наша компания единственная в Уральске, которая обладает необходимым количеством специальной техники для уборки ТБО. Но причина переполненности контейнеров не в наличии или отсутствии техники. В городе элементарно не хватает контейнеров, да и те в последнее время часто воруют. Последний раз контейнеры покупались два–три года назад. Все, наверное, видят, что основная часть контейнеров старого образца, объемом 750 литров. Многие из них без колесиков, ржавые, дырявые, практически непригодные к эксплуатации. Буквально неделю назад мы провели инспекцию всех мусорных площадок, а их по городу более 700. На них находятся чуть больше двух тысяч контейнеров. И по нашим отчетам, около 70 процентов контейнеров непригодны к эксплуатации. Они либо полностью, либо частично разрушены и представляют опасность для наших работников. Такие контейнеры во время работы подъемного механизма в любой момент могут сорваться с крепежей. А через дыры мусор разлетается по всей округе. Неудивительно, что контейнеры почти сгнили, ведь многие из них служат уже несколько десятков лет. Заменить их, к сожалению, нечем. А это очень актуальный вопрос, учитывая, что по нормам накопления мусора, рассчитанного на каждого жителя, Уральску требуется в два раза больше контейнеров, чем имеется сейчас. К примеру, на каждый дом в среднем дворе должен быть установлен один–два контейнера нового образца объемом 1100 литров. Сейчас же на 5–6 домов стоят 3–4 контейнера, то есть количество контейнеров в разы меньше необходимой нормы. Проблему еще усугубляет то, что не во всех дворах имеются специальные мусорные площадки. Во многих случаях контейнеры стоят просто вдоль дороги и предоставляют опасность для автовладельцев и пешеходов.-Да, вы правы. Мы не занимаемся закупом и размещением контейнеров, ведь это городское имущество. Это дело городских властей, в частности, отдела жилищного коммунального хозяйства. Каких–то специальных правил для установления контейнеров нет. Хотя при строительстве благоустроенных домов учитывается буквально все, вплоть до парковки и тротуаров, про отведение места под мусорную площадку почему–то никто и не задумывается. Не учитывается, что потребляя блага цивилизации, человек так или иначе производит мусор, и эти отходы нужно ведь куда–то собирать. Вот почему во всем городе практически нет специальных мусорных площадок, удобных для техники. Сейчас площадки расположены просто вдоль дорог, и это порой усложняет нашу работу, потому что все они часто преграждаются транспортом. Хотя есть санитарные нормы по ликвидации мусора, они абсолютно не соблюдаются, особенно в частном секторе. Частных секторов в Уральске и пригороде много, и к нам часто поступают жалобы от жильцов на отсутствие контейнеров на их улицах. Да, мы понимаем, что им неудобно идти до ближайшей площадки, которые порой установлены в пятистах метрах и даже в километре от их дома. Приобретение достаточного количества контейнеров улучшило бы ситуацию, и им не пришлось бы терпеть такие неудобства. В любом случае они пользуются нашими услугами, а мы стараемся выполнять свою работу качественно и в срок.-Да, с 1 января начнет действовать закон о сортировке мусора. Теперь мусор должен быть отсортирован и подготовлен для утилизации на полигоне. Как известно, в Уральске совместно с инвесторами из Финляндии строится мусоросортировочный комплекс. Уже идет завершающий этап строительства. У нас тоже близится к завершению процесс обучения, подготовки сотрудников. Все они уже знают, как правильно собирать, сортировать мусор, как грамотно складировать и поставлять в мусоросортировочный комплекс. Кстати, принцип сортировки мы взяли на вооружение еще два года назад, сразу после реорганизации предприятия. Для этого по всему городу мы установили более трехсот специальных контейнеров из сетки для сбора пластиковых тар. Многие горожане за это время привыкли раздельно складывать туда именно пластиковые отходы, но есть и те, кто бросает в эти специальные контейнеры весь общий мусор. Некоторые, наоборот, до сих пор выкидывают пластиковую тару в общий контейнер. Думаю, у нас все еще впереди. Многие развитые страны, к примеру, Япония, Америка, страны Евросоюза тоже не за один день научили свое население грамотно сортировать мусор. Чтобы расширить сознание людей и научить уральцев сортировке отходов, мы сейчас разрабатываем концепцию обучения и агитации всех слоев населения, начиная с малышей детского сада. Планируем совместно с экологами и с общественными деятелями внедрить лучшие методы, опираясь на передовой опыт зарубежных коллег. Думаю, при успешной совместной работе к весне уже увидим первые итоги этой работы.

Список касс ТОО «Орал Таза Сервис» Наш адрес: ул. У. Громовой, 2/2

КАССЫ

График работы: Пн–Пт 09.00 – 18.00 Обед 13.00 – 14.00 1) ул. Т. Масина, 48 2) ул. Гагарина, 89, ТД «Старт» 3) ул. К.Аманжолова, 178 4) ул. Циолковского, 4 5) пр. Евразия, 89 6) ул. Жангир хана, 15/1 7) ул. С.Ескалиева, 179 8) ул. Жангир хана, 52, ТД «Жангирхан» 9) мкрн. Женис, 13, ТД «Женис» График работы: Пн–Пт 08.00 – 17.00 Обед 12.00 – 13.00 10) ул. Гагарина, 29

