Как рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, основной причиной пожаров в декабрьские и январские дни является неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации пиротехнических изделий. – Практика показывает, что все случаи возникновения пожаров и получение травм от пиротехнических изделий произошли из-за неосторожного обращения с данными изделиями и несоблюдения элементарных правил безопасности. Виной всему - сам человек. Реализуемые на рынках пиротехнические изделия являются низкого качества, отсутствуют сертификаты соответствия и инструкции по применению. Кроме того, они содержат пороховые начинки, метательные устройства и заряды высокой температуры, которые могут подниматься на высоту до 100 метров и разлетаться на расстояние 20 метров. Поэтому при неумелом пользовании и низком качестве изделия могут вызывать не только пожар, но и нанести серьезные механические и термические травмы, - отметил Ерлан Турегелдиев. По словам начальника управления, в преддверии зимних праздников сотрудниками ДЧС и полиции будут проводиться рейдовые мероприятия в местах несанкционированной продажи пиротехники, в которых будут принимать участие волонтеры, общественные объединения и блогеры. Стоит отметить, что при проведении массовых празднований в помещениях должны быть минимум два эвакуационных выхода, а елки должны устанавливаться на устойчивом основании и не должны загромождать выходы. – Ветки елки не должны располагаться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка. Должны быть организованы дежурства в помещениях. На окнах не должны быть решетки. За это будут нести ответственность непосредственно руководители данных организаций. Ведь по стране были зафиксированы инциденты с возгоранием новогодней елки. В жилых помещениях при пользовании бенгальскими огнями нужно строго соблюдать правила безопасности, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Как рассказал Ерлан Турегелдиев, с 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года на территории ЗКО было зарегистрировано два пожара в жилом секторе, в результате которых погиб один человек.