На торжественное открытие новой торговой точки по продаже мебели, принадлежащей компании «Руслан», собралось более 200 человек.Теперь в торговом здании площадью 1500 кв. м покупатели могут присмотреть как мягкую, так и корпусную мебель от эконом до премиум класса.На первом этаже представлен широкий ассортимент классических моделей диванов и диванов-трансформеров различной цветовой гаммы, а также шкафов, шкафов-купе, гостиных гарнитуров, комодов и сундуков в современном стиле. Второй этаж порадует посетителей разнообразием кухонных и детских гарнитуров, а также обеденных зон и компьютерных столов. На третьем этаже можно приобрести роскошные спальные гарнитуры и эксклюзивную мягкую мебель.В честь открытия салона сотрудники компании приготовили праздничный фуршет и приятные сюрпризы своим покупателям.Для участников акции, которую торговая сеть мебельных салонов «Руслан» провела за месяц до открытия, прошел праздничный розыгрыш ценных призов. Были разыграны такие призы, как денежные сертификаты, наборы посуды, а также были разыграны более крупные подарки: мини-кресла, кресла-качалки и главный приз розыгрыша – диван.- Я купила гостиный гарнитур в одном из мебельных салонов «Руслан» и стала участником акции. Но я даже предположить не могла, что мне улыбнется удача, и я выиграю такой красивый диван. Я очень рада! Спасибо мебельной компании за такие интересные акции и приятные призы, - поделилась счастливая обладательница главного приза, жительница Казталовского района Мензипа ТУРГАНОВА.В этот день еще один сюрприз ждал своих покупателей в новом салоне мебели – это скидка 10% на весь ассортимент товаров.Следует отметить, что сеть мебельных салонов «Руслан» известна на рынке продажи мебели вот уже более 10 лет и имеет филиалы в городах Актау и Актобе. Компания славится среди покупателей стильной и качественной мебелью по доступным ценам.- Открытие нового мебельного салона мы приурочили к праздничному дню для того, чтобы жители нашей области смогли его посетить и увидеть разнообразие наших товаров. В нашем салоне вы можете купить мягкую и корпусную мебель российского производства, а также мы сами изготавливаем мягкую мебель из высококачественного сырья по заказам клиентов. В дальнейшем мы также будем радовать наших клиентов интересными и выгодными акциями, - рассказал директор мебельного салона «Руслан» Бауыржан СУНДЕТКАЛИЕВ.В новом салоне мебели «Руслан», как и в других торговых точках компании, товары можно приобрести как за наличный и безналичный расчет, так и в кредит на выгодных условиях. Доставка мебели по городу и за его пределами.Новости Компаний.