Скриншот с видео По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, звонок на пульт пожарных поступил в 16.51. - Поступило сообщение, что на площади Чапаева, 1 горит моторный отсек автомобиля "Фольксваген Шаран" 1998 года выпуска. На место незамедлительно выехали 7 человек личного состава и 1 единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Однако пожар был ликвидирован до прибытия сотрудников ДЧС. Причина, ущерб и виновные лица устанавливается. Нужно отметить, что в соцсетях активно распространяется видеоролик, на котором видно, как горящую машину закидывают снегом мужчины, пытаясь ее потушить. xc4WFkkNmT8Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.