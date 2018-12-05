Алтай Нсанов упорно и результативно работает по всем направления медицины. Люди обращаются к нему за помощью со многими недугами, среди которых хронические головные боли, остеохондроз, грыжи, болезнями почек, селезенки, поджелудочной железы, кишечника, зоб, бронхиальная астма, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрой, женские болезни, болезни суставов, судорожные симптомы, женское бесплодие, ДЦП (дети до 5 лет особенно результативно) и многое другое.В лечении целитель использует методику наложения рук, то есть биоэнерготерапия. Диагностику проводит сам. Никакие справки, подтверждающие диагноз, ему не требуются. На результат лечения целитель дает гарантию.Алтай Нсанов занимается изготовлением настоек и мазей. Лечебные корни для настоек собирает в горах Алтая, в Павлодарской области, в ЮКО. - Собираю лечебные травы с весны до осени. Это самое благополучное время, - говорит Алтай Нсанов.Пациенты утверждают о положительной динамике после посещения целителя и с радостью рассказывают о результатах лечения. По словам Валентины Федоровны, она давно страдает болезнями почек, остеохондрозом и мучилась от сильных болей. По совету родственницы, она пришла на прием к Алтаю и вот уже 10 дней получает лечение. - Когда Алтай прикладывает руки, я чувствую необычайное тепло. Это не описать словами, - рассказывает Валентина Федоровна. Женщина очень довольна и намерена посещать целителя до полного выздоровления.Стоимость одного сеанса составляет 4000 тенге. Одному пациенту в среднем может потребоваться до 12 сеансов, в зависимости от сложности заболевания. Однако это не фиксированная цена. По словам целителя, он никому не отказывает в помощи и нехватка денег у пациента не повод для отказа в помощи.Целитель имеет грамоты и медали за вклад в развитие народной медицины. Также у Алтая Нсанова есть международный сертификат, который дает ему право заниматься целительством и за пределами Казахстана.

Целитель принимает граждан в городе Уральск с 6 по 20 декабря с 9.00 до 19.00, а с января 2019 года с 22 по 6 число каждого месяца также с 9.00 до 19.00 по адресу: улица 8 Марта, дом 131 (вход с торца здания). Записаться на прием можно, позвонив по телефону: 8 701 229 07 77

Св-во № 1050 от 30.07.2018 г. выдано Министерством здравоохранения РК. На правах рекламы.