Алтай Нсанов на протяжении 20 лет успешно занимается лечением пациентов с различными заболеваниями не только в Казахстане, но и в России. Алтай Нсанов упорно и результативно работает по всем направления медицины. Люди обращаются к нему за помощью со многими недугами, среди которых хронические головные боли, остеохондроз, грыжи, болезнями почек, селезенки, поджелудочной железы, кишечника, зоб, бронхиальная астма, язва желудка и 12-перстной кишки, геморрой, женские болезни, болезни суставов, судорожные симптомы, женское бесплодие, ДЦП (дети до 5 лет особенно результативно) и многое другое. В лечении целитель использует методику наложения рук, то есть биоэнерготерапия. Диагностику проводит сам. Никакие справки, подтверждающие диагноз, ему не требуются. На результат лечения целитель дает гарантию. Алтай Нсанов занимается изготовлением настоек и мазей. Лечебные корни для настоек собирает в горах Алтая, в Павлодарской области, в ЮКО. - Собираю лечебные травы с весны до осени. Это самое благополучное время, - говорит Алтай Нсанов. Пациенты утверждают о положительной динамике после посещения целителя и с радостью рассказывают о результатах лечения. По словам Валентины Федоровны, она давно страдает болезнями почек, остеохондрозом и мучилась от сильных болей. По совету родственницы, она пришла на прием к Алтаю и вот уже 10 дней получает лечение. - Когда Алтай прикладывает руки, я чувствую необычайное тепло. Это не описать словами, - рассказывает Валентина Федоровна. Женщина очень довольна и намерена посещать целителя до полного выздоровления. Стоимость одного сеанса составляет 4000 тенге. Одному пациенту в среднем может потребоваться до 12 сеансов, в зависимости от сложности заболевания. Однако это не фиксированная цена. По словам целителя, он никому не отказывает в помощи и нехватка денег у пациента не повод для отказа в помощи. Целитель имеет грамоты и медали за вклад в развитие народной медицины. Также у Алтая Нсанова есть международный сертификат, который дает ему право заниматься целительством и за пределами Казахстана.

Целитель принимает граждан в городе Уральск с 6 по 20 декабря с 9.00 до 19.00, а с января 2019 года с 22 по 6 число каждого месяца также с 9.00 до 19.00 по адресу: улица 8 Марта, дом 131 (вход с торца здания). Записаться на прием можно, позвонив по телефону: 8 701 229 07 77

Св-во № 1050 от 30.07.2018 г. выдано Министерством здравоохранения РК. На правах рекламы.