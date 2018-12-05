Жуткая авария произошла в июне этого года на трассе Атырау-Астрахань. Осужденный, управляя автомобилем марки «Лада-Ларгус», столкнулся с автомобилем марки «Тойота-Ипсум».

- От полученных травм на месте ДТП погибли два пассажира, а остальные люди, находившиеся в салоне авто, получили травмы разной степени тяжести. В суде мужчина полностью признал свою вину, по ч.4 ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с применением дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным средством на 6 лет, - рассказали в пресс-службе Курмангазинского районного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.