Елжан Биртанов. Фото из архива "МГ" - Я считаю, что наши дети в 16 лет уже достаточно много ответственности на себя берут по многим вопросам в личной, профессиональной (сферах - прим. автора). У них должно быть право на получение любых форм медицинской помощи. То есть сейчас мы ограничиваем их во всем. И, к сожалению, часто эксперты говорят, что мы проглядели воспитание, а дети потом предпринимают попытки суицида, аборты, - сказал Биртанов журналистам в кулуарах. - Этот вопрос не ко мне, а ко всему обществу. Насколько хорошо мы воспитываем своих детей, если наши дети без нашего мнения принимают решение вступать в половую жизнь? А так ли важно им наше мнение, что дальше с этим делать? - добавил он. Министр отметил, что сейчас идет активное обсуждение новой редакции Кодекса. - Если люди будут против, то мы не должны принимать. Время есть подумать, - сказал Биртанов. Напомним, в Министерстве здравоохранения предложили разрешить 16-летним девушкам прерывать беременность без согласия родителей. По данным ведомства, нежелательная беременность среди молодежи Казахстана высока по сравнению с другими странами. - Речь идет об обеспечении доступа подростков, начиная с 16 лет, ко всем медицинским услугам. Удостоверения личности подростки получают с 16 лет и, соответственно, с 16 лет могли бы самостоятельно принимать решения по допуску к медуслугам, - прокомментировала ранее предложение вице-министр здравоохранения Лязат Актаева. Сенатор Дарига Назарбаева заявила, что это проблема не только медицинской сферы, но и социальной - отданные в детский дом младенцы, неустроенные молодые мамы и другое. Если будут скрытые (без ведома родителей - прим.) аборты, наверняка, за этим последуют и какие-то криминальные вещи. За всем уследить, навести порядок довольно сложно, потому что законодательно мы, получается, разрешаем эти вещи, - в то же время заметила депутат.