Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые граждане! Информируем Вас, что согласно Закону Республики Казахстан «О гражданской защите» №188-V от 11 апреля 2014 года, 6 декабря 2018 года в 9 часов 20 минут будет проведена проверка территориальной системы оповещения с подачей звукового сигнала «Внимание всем!», - сообщили в управлении внутренней политики ЗКО. - В связи с этим просим вас сохранять спокойствие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.