Уральский городской суд вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На скамье подсудимых оказался 24-летний Муродулло Юлдашев, который нанес ущерб 38 гражданам Казахстана на 15 млн тенге. Как сообщили в суде, Муродулло Юлдашев четко спланировал преступление. Для этого он вступил в сговор с неустановленными лицами и создал ТОО «Лесных». - Разместив в интернете объявление о продаже строительных материалов ниже рыночных, Юлдашев заключал договора на поставку строительных материалов и брал предоплату. После этого поставка стройматериалов затягивалась под различными предлогами. Причинен материальный ущерб 38 гражданам ЗКО в особо крупном размере, - сообщили в Уральском городском суде. В полиции отметили, что Юлдашева задержали в Северо-Казахстанской области, неподалеку от Петропавловска. Не исключено, что гражданин Узбекистана планировал и дальше продолжать обманывать казахстанцев. Приговором Уральского городского суда Юлдашев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 часть 4 УК РК «Мошенничество». Он приговорен в пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Напомним, в мае в редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые рассказали, что заключили договор на поставку леса с фирмой ТОО "Лесных" около трех месяцев назад, однако ни леса, ни денег они так и не увидели. Руслан АЛИМОВ