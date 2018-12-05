скриншот с видео В социальных сетях активно распространяетсяснятое на канале Зарослый в районе с.Дамба. На кадрах сотни особей частика пытается прорваться через сети. - Не доезжая до дамбы, где осетровый завод, стоят сети, надо срочно спасать рыбу, - пишут в комментариях пользователи под видео. Как рассказали в пресс-службе Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ситуация находится под контролем. - Дело в том, что сотрудниками нашей инспекции и природопользователями перекрыт выход в море, где в настоящее время очень мало воды. Если рыба выйдет в море, то произойдет замор. Сейчас рыба упирается в сети и вновь возвращается в реку Урал. Все негативные комментарии не соответствуют действительности, - пояснили в пресс-службе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.