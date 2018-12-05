".

По словам руководителя отдела предпринимательства города Уральск Исатая Джазыкбаева, областным маслихатом были утверждены правила по благоустройству и содержанию зеленых насаждений. Так, собственники зданий обязаны соблюдать чистоту и порядок на своих территориях. – Все собственники и арендаторы, имеющие свои здания, должны своевременно очищать прилегающие территории от снега. Снег должен быть вывезен на соответствующий полигон. Кроме этого, бизнесмены должны обеспечить безопасность для прохождения жителей и посетителей, то есть освободить территорию от снега, убрать наледь и снег с крыш, чтобы не было сползания и обеспечить беспрепятственный проход по своей территории. Собственники должны своими силами проводить эту работу. Эта работа будет проводиться не только в зимний период, но и круглогодично, - отметил Исатай Джазыкбаев. Выяснилось, что специалисты городского акимата вручили всем собственникам зданий уведомления о необходимости соблюдения данных правил. По словам начальника отдела участковых инспекторов МПС УП города Уральск Данияра Рахишева, в случае исполнения уведомлений в отношений бизнесменов будет составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов– Представителям малого и среднего бизнеса, которые не исполнили уведомления в течении 10 дней, грозит наказание в виде штраф от 20 МРП и выше. На сегодняшний сотрудниками МПС составлено 1295 протоколов и наложен административный штраф на 1,7 млн тенге. Из них 1,1 млн тенге уже взыскано, - рассказал Данияр Рахишев. Стоит отметить, что ежедневно из областного центра выводится около 300 кубометров снега. – Всего из города было вывезено 17 тысяч кубометров снега. Более 100 единиц техники и 300 рабочих ежедневно очищают городские улицы от снега. В первую очередь проводится очистка улиц, где ходит общественный транспорт. Кроме того, ведется засыпка пескосоляной смесью тротуаров, площадей и автомобильных дорог, - отметил главный специалист отдела ЖКХ города Уральск Орынбасар Бисенгалиев.