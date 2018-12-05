4 декабря в областном казахском драматическом театре имени Х.Букеевой состоялся областной форум отцов "Путь отца - следы святости и добра", который был организован управлением образования ЗКО. В мероприятии приняли участие заместитель акима ЗКО Мержан Сатканов, а также представители из 12 районов нашей области. Как отметили организаторы, главной целью форума является повышение роли отцов в обществе, укрепление взаимоотношений в семье между отцами и детьми. – В сегодняшнем форуме участвуют 46 отцов из всех районов области. Сюда они приехали вместе со своими сыновьями. Все они занимаются прикладным искусством и передают свое умение по наследству. Здесь также организована выставка ремесленников. Тема выставки разная. В первую очередь это культура коневодства. Основная цель форума - это определение важной роли отцов в современном обществе, в семье, повышение их статуса. Ни для кого не секрет, что сейчас женщины наряду с мужчинами выполняют важную роль во всех сферах деятельности. В некоторых сферах женщины даже доминируют. Сейчас в области функционирует союз отцов, и их ряды с каждым днем пополняются новыми членами. Среди них есть отцы, которые в одиночку воспитывают детей, которые усыновили нескольких детей. Данный форум мы планируем проводить ежегодно, - отметила директор методического кабинета управления образования ЗКО Аягоз Хамзина. Среди участников были представители из Шынгырлауского района, которые всей семьей пропагандируют здоровый образ жизни. – Я тренер по самбо. Дочь тоже занимается спортом. Сын увлекается шахматами. Не раз занимал призовые места на различных соревнованиях. Играть в шахматы меня научил мой отец, а я в свою очередь научил своих детей. Дома регулярно тренируемся. Было бы здорово, если бы этой игре учили в стенах школ. Ведь это не только полезное занятие, но и очень увлекательное, - отметил участник форума из Шынгырлауского района Кайсар Кусаинов. Другой участник форума из Жанибекского района Самиголла Лукпанов приехал вместе со своим сыном и привез на выставку изделия из дерева собственного производства. – Наше семейное ремесло - это изготовление колыбелей, азиатских столов и других изделий из дерева. В этом мне помогают мои сыновья. Свой гараж мы превратили в мастерскую. Материалы закупаем сами. Сыновьям очень нравится. Да и односельчане поддерживают нас. Есть заказы. Одну колыбель продаем за 10-12 тысяч тенге, - рассказал Самиголла Лукпанов. Как отметили организаторы, в марте следующего года планируется также провести областной форум матерей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.