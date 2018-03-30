В Атырау аптечки для новорожденных будут выдаваться в родильных домах

Это связано с изменением финансирования медицинских организаций через Фонд обязательного медстрахования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области. Администрация областного управления здравоохранения прокомментировала задержку выдачи новорожденным детям аптечек и молочных смесей. Согласно приказу Министерстсва здравоохранения РК от 29.08.2017 г. за номером "666" новорожденные до 2-х месяцев обеспечиваются аптечкой матери и ребёнка. С января 2018 г. в связи с изменением финансирования медицинских организаций через Фонд обязательного м