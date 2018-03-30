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Социум

В Атырау аптечки для новорожденных будут выдаваться в родильных домах

Это связано с изменением финансирования медицинских организаций через Фонд обязательного медстрахования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области. Администрация областного управления здравоохранения прокомментировала задержку выдачи новорожденным детям аптечек и молочных смесей. Согласно приказу Министерстсва здравоохранения РК от 29.08.2017 г. за номером "666" новорожденные до 2-х месяцев обеспечиваются аптечкой матери и ребёнка. С января 2018 г. в связи с изменением финансирования медицинских организаций через Фонд обязательного м
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В Атырау аптечки для новорожденных будут выдаваться в родильных домах
Это связано с изменением финансирования медицинских  организаций через Фонд обязательного медстрахования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на чат-канал Telegram "Акимат Атырауской области.
Администрация областного управления здравоохранения  прокомментировала задержку выдачи новорожденным детям аптечек и молочных смесей. Согласно приказу Министерстсва здравоохранения РК от 29.08.2017 г. за номером "666"  новорожденные до 2-х месяцев обеспечиваются аптечкой матери и ребёнка. С января 2018 г. в связи с изменением финансирования медицинских организаций через Фонд обязательного медицинского страхования аптечки для ребёнка отпускаются из областного, городских роддомов и  районных ЦРБ. В настоящее время  формируется список лиц, не получивших аптечки, после чего  они будут выданы по назначению. - Молочные смеси "Нестожен-1", "Нестожен-2", "Сималак" закупаются поликлиниками. В настоящее время закуп завершён, поставка товара в роддомы начнётся с 26 марта 2018 года, - уточнили в облздраве. Камилла МАЛИК
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