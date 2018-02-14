В Атырау арестовали мужчину за избиение детей

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В январе отец в пьяном угаре избил своих несовершеннолетних детей удлинителем. Свои агрессивные действия он сопровождал нецензурной бранью. В результате дети получили легкие телесные повреждения.

- Постановлением суда нарушитель признан виновным по ч.1 ст.73-1 КоАП Республики Казахстан и подвергнут к административному взысканию в виде ареста на 15 суток, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда г. Атырау.