Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 26 декабря в суд №2 г. Атырау поступило ходатайство от следователя департамента Национального бюро по противодействию коррупции о применении в отношении подозреваемого меру пресечения в виде «содержания под стражей». По версии следствия, чиновник, занимая ответственную должность заместителя руководителя по жилищным отношениям Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, получил взятку в значительном размере. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.366 УК РК - "Получение взятки". - Суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются, - сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда. Ерлан ОМАРОВ