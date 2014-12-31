Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». chelgoda3В Атырау выбирали человека года. Единогласно им признали бизнесмена, председателя совета директоров АО «Атырау Жарык» Оразгали КАРШЕГЕНОВА. Напомним, что в начале ноября этого года в Атырау открылось почетное консульство посольства Венгрии в РК. Почетным консулом по Западному Казахстану был назначен Оразгали КАРШЕГЕНОВ. По сообщению городского акимата, помимо основного «Человека года» были выбраны и «Лучшие» по разным сферам. В частности, лучшей в сфере культуры стала Алуа ИСМАГАМБЕТОВА, в спорте Назгуль ДЮСБАЕВА, в образовании Куляш МУНАЙТБАСОВА, в предпринимательстве Аскар ТАУБАЕВ, в здравоохранении Татьяна ЮГАЙ, в сфере строительства стал лучшим был признан Серик ОРАЗБАЕВ, в сфере общественной безопасности Асхат НУРМАНОВ, в сфере сельского хозяйства Отемис ЖУМАГАЛИЕВ, в соцсфере лучшей стала руководитель центра занятости городского акимата Гульнар КУСПАНОВА, в сфере госслужбы, аким Жумыскерского сельского округа Кайрат ХАБИЕВ, лучшей воспитательницей стала В Атырау человеком года стал почетный консул Венгрии по Западному Казахстану. Отметили и представителей СМИ, лучшим журналистом года избрана корреспондент газеты «Ак Жайык» Зульфия ИСКАЛИЕВА. chelgoda1 chelgoda2 chelgoda4